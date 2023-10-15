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Жители Скопина пожаловались на подростков, терроризирующих их дом
Жители Скопина пожаловались, что подростки терроризируют их дом.

Жители Скопина рассказали, что подростки терроризируют их дом. Об этом сообщили во «ВКонтакте» в группе «Подслушано | в Скопине».

«Кто узнал своих детей, большая просьба провести с ними беседу насчет их поведения. АЗМР дом № 22 собирается компания подростков в подъезде, оставляют после себя семечки, бычки и много чего еще интересного. Прыгают в лифтах тем самым ломая их, а потом пенсионеры поднимаются пешком на седьмой этаж. Очень шумно ведут себя, доставляют дискомфорт людям», — написали в публикации.

По словам автора поста, в 2022 году подростков уже просили вести себя тише и не разбрасывать мусор. «Но в ответ получали лишь только хамство и отговорки, что даже полиция их не пугает», — добавил рязанец.

Как отметил автор публикации, если подростки не отреагируют на просьбу, то он напишет заявление в полицию.

Фото: группа «Подслушано | в Скопине» «ВКонтакте»