Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 15
16°
Пнд, 16
Втр, 17
ЦБ USD 97.31 0.32 14/10
ЦБ EUR 102.55 -0.48 14/10
Нал. USD 96.66 / 97.88 13/10 17:10
Нал. EUR 96.66 / 97.88 13/10 17:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 2023 12:25
1 982
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
8 603
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
6 806
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
29 сентября 17:29
10 789
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Ставропольском крае в массовом ДТП один человек погиб и трое пострадали

В Ставропольском крае произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Ставрополья».

Инцидент произошел на пятом километре автодороги «Минеральные Воды — Суворовская». По предварительным данным, водитель «Тойоты Короллы», совершая обгон, не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21103.

В поврежденные автомобили въехал водитель «Шкоды Октавиа», который не успел среагировать.

От полученных травм на месте скончалась пассажирка ВАЗ-21103. Водитель и второй пассажир ВАЗа, а также водитель «Тойоты» доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Отмечается, что аварию спровоцировал 25-летний мужчина, стаж вождения которого меньше месяца.

Проводится проверка.

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Ставрополья»