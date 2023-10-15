В Ставропольском крае в массовом ДТП один человек погиб и трое пострадали

В Ставропольском крае произошло массовое ДТП. Об этом
Инцидент произошел на пятом километре автодороги «Минеральные Воды — Суворовская». По предварительным данным, водитель «Тойоты Короллы», совершая обгон, не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21103.
В поврежденные автомобили въехал водитель «Шкоды Октавиа», который не успел среагировать.
От полученных травм на месте скончалась пассажирка ВАЗ-21103. Водитель и второй пассажир ВАЗа, а также водитель «Тойоты» доставлены в больницу с тяжелыми травмами.
Отмечается, что аварию спровоцировал 25-летний мужчина, стаж вождения которого меньше месяца.
Проводится проверка.
Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Ставрополья»