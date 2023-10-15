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В Рязани спасатели достали котенка, просидевшего два дня на дереве

В Рязани спасатели и добровольцы достали котенка, просидевшего два дня на дереве. Об этом сообщили в группе «МСО РязГМУ Salus имени В. И. Васильева» «ВКонтакте».

В субботу, 14 октября, поступило заявление о том, что котенка на дерево загнала стая собак.

«В холодную промозглую погоду зверек просидел там целых два дня», — говорится в посте.

Отмечается, что животное спасли за короткое время.

Фото: группа «МСО РязГМУ Salus имени В. И. Васильева» «ВКонтакте»