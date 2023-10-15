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Путин: ВС России улучшают свое положение практически по всему фронту в зоне СВО
Путин сообщил, что ВС России улучшают свое положение практически на всем пространстве линии соприкосновения.

Путин сообщил, что ВС России улучшают свое положение практически по всему фронту в зоне СВО. Об этом президент РФ заявил в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

«То, что происходит сейчас на всем протяжении соприкосновения, это называется „активная оборона“. И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве», — сказал Путин.

Он уточнил, что это касается и купянского, и запорожского, и авдеевского направления.

Напомним, украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец заявила, что Вооруженные Силы России неожиданно для Украины начали наступать по всей линии фронта.