Путин: ВС России улучшают свое положение практически по всему фронту в зоне СВО

Путин сообщил, что ВС России улучшают свое положение практически на всем пространстве линии соприкосновения.

Путин сообщил, что ВС России улучшают свое положение практически по всему фронту в зоне СВО. Об этом президент РФ заявил в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

«То, что происходит сейчас на всем протяжении соприкосновения, это называется „активная оборона“. И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве», — сказал Путин.

Он уточнил, что это касается и купянского, и запорожского, и авдеевского направления.

Напомним, украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец заявила, что Вооруженные Силы России неожиданно для Украины начали наступать по всей линии фронта.