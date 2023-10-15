Правительство РФ одобрило меры поддержки для работающих родителей с детьми до полутора лет

Правительство РФ одобрило меры поддержки для работающих родителей с детьми до полутора лет. Об этом сообщает газета « Известия ».

По данным издания, правительство РФ одобрило меры поддержки работающих родителей, согласно которым получать декретные пособия смогут родители малышей до полутора лет даже при возобновлении трудовой деятельности.

Отмечается, что право на ежемесячные выплаты получат мамы и папы, которые трудятся на полставки или на дому. Пособие будет выплачиваться и в случае, если родитель на время отпуска устроится на работу в другую компанию, не лишаясь места у основного работодателя.

Принятие поправок ожидается с 1 января 2024 года.