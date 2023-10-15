Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 15
14°
Пнд, 16
Втр, 17
ЦБ USD 97.31 0.32 14/10
ЦБ EUR 102.55 -0.48 14/10
Нал. USD 96.66 / 97.88 13/10 17:10
Нал. EUR 96.66 / 97.88 13/10 17:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
2 121
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
8 717
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
6 916
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
29 сентября 17:29
10 900
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Павел Малков открыл памятник учителю в Педагогическом сквере
В воскресенье, 15 октября, прошла церемония открытия памятника учителю в Педагогическом сквере.

В воскресенье, 15 октября, прошла церемония открытия памятника учителю в Педагогическом сквере. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что скульптурную композицию создали в знак уважения к педагогам, в благодарность за их нелегкий, но значимый труд.

«Не случайно этот год объявлен Годом педагога и наставника. Президент РФ В.В. Путин постоянно подчеркивает значимость этой профессии. Сегодня мы тоже делаем важный шаг, выражая тем самым свое уважение к труду учителя. Профессия педагога — ключевая. В жизни каждого человека есть учителя, они дарят знания, отдают всю свою душу ученикам. Мои родители тоже преподаватели и знаю не понаслышке, какой это тяжелый, но при этом благодарный труд», — сказал губернатор.

Малков поблагодарил педагогов за благородное дело, которому они посвятили жизнь. Также он подчеркнул, что Педагогический сквер продолжит развитие.

«Всегда должен быть комплексный подход. Поэтому сквер будет и дальше благоустраиваться. Приведем в порядок фасады, окружающие здания. Появится еще одно хорошее место для отдыха горожан и гостей города», — отметил Малков.

В мероприятии участвовали министр образования области Ольга Щетинкина, и.о. главы администрации Рязани Виталий Артемов, скульптор, автор композиции Олег Седов, заслуженные педагоги региона, в том числе Народный учитель РФ Екатерина Филиппова, представители Рязанской городской Думы, регионального отделения Российского общества «Знание», студенты РГУ им. С.А. Есенина, Рязанского педагогического колледжа, молодые педагоги из 16 регионов ЦФО, учащиеся школ.

Отмечается, что в 2024 году работы планируют расширить. В частности, отремонтируют здание управления образования и молодежной политики администрации Рязани.

Справка:

Скульптурная композиция установлена в рамках мероприятий, посвященных Году педагога и наставника. Место для ее размещения определили с помощью общественного голосования на портале «Госуслуг». Также было поддержано название сквера — «Педагогический».