Павел Малков открыл памятник учителю в Педагогическом сквере

В воскресенье, 15 октября, прошла церемония открытия памятника учителю в Педагогическом сквере.

В воскресенье, 15 октября, прошла церемония открытия памятника учителю в Педагогическом сквере. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что скульптурную композицию создали в знак уважения к педагогам, в благодарность за их нелегкий, но значимый труд.

«Не случайно этот год объявлен Годом педагога и наставника. Президент РФ В.В. Путин постоянно подчеркивает значимость этой профессии. Сегодня мы тоже делаем важный шаг, выражая тем самым свое уважение к труду учителя. Профессия педагога — ключевая. В жизни каждого человека есть учителя, они дарят знания, отдают всю свою душу ученикам. Мои родители тоже преподаватели и знаю не понаслышке, какой это тяжелый, но при этом благодарный труд», — сказал губернатор.

Малков поблагодарил педагогов за благородное дело, которому они посвятили жизнь. Также он подчеркнул, что Педагогический сквер продолжит развитие.

«Всегда должен быть комплексный подход. Поэтому сквер будет и дальше благоустраиваться. Приведем в порядок фасады, окружающие здания. Появится еще одно хорошее место для отдыха горожан и гостей города», — отметил Малков.

В мероприятии участвовали министр образования области Ольга Щетинкина, и.о. главы администрации Рязани Виталий Артемов, скульптор, автор композиции Олег Седов, заслуженные педагоги региона, в том числе Народный учитель РФ Екатерина Филиппова, представители Рязанской городской Думы, регионального отделения Российского общества «Знание», студенты РГУ им. С.А. Есенина, Рязанского педагогического колледжа, молодые педагоги из 16 регионов ЦФО, учащиеся школ.

Отмечается, что в 2024 году работы планируют расширить. В частности, отремонтируют здание управления образования и молодежной политики администрации Рязани.

Справка:

Скульптурная композиция установлена в рамках мероприятий, посвященных Году педагога и наставника. Место для ее размещения определили с помощью общественного голосования на портале «Госуслуг». Также было поддержано название сквера — «Педагогический».