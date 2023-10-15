Минобороны: беспилотник США приблизился к границе России в Черном море
В воскресенье, 15 октября, беспилотник США приблизился к границе России в Черном море.
В воскресенье, 15 октября, беспилотник США приблизился к границе России в Черном море. Об этом
Отмечается, что для опознавания воздушной цели в воздух подняли истребитель Су-27.
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА RQ-4B „Global Howk“ ВВС США», — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, при приближении российского истребителя иностранный разведывательный БПЛА развернулся.
В Минобороны добавили, что нарушения госграницы РФ не допущено.