Минобороны: беспилотник США приблизился к границе России в Черном море

В воскресенье, 15 октября, беспилотник США приблизился к границе России в Черном море.

В воскресенье, 15 октября, беспилотник США приблизился к границе России в Черном море. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Отмечается, что для опознавания воздушной цели в воздух подняли истребитель Су-27.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА RQ-4B „Global Howk“ ВВС США», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, при приближении российского истребителя иностранный разведывательный БПЛА развернулся.

В Минобороны добавили, что нарушения госграницы РФ не допущено.