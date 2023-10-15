«Камень о заложении Переяславля-Рязанского» перенесли на новое место

«Камень о заложении Переяславля-Рязанского» перенесли на новое место. Об этом сообщили на сайте мэрии.

По данным ведомства, в Кремлевском сквере продолжаются работы по устройству дорожно-тропиночной сети. Поэтому памятный знак «Камень о заложении Переяславля-Рязанского» перенесли на новое место, на центральную аллею, ближе к Ильинскому храму.

Отмечается, что в сквере будут установлены скамейки и урны, детская площадка и комплекс свето-динамических фонтанов.

Работы по благоустройству планируют завершить до 30 ноября 2023 года.