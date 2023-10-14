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Вильфанд: в Центральной России не будет бабьего лета
Бабьего лета в Центральной России ждать не стоит. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Бабьего лета в Центральной России ждать не стоит. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в эти выходные устанавливается дождливая погода с температурными нормами сентября. В воскресенье норма будет превышена на шесть-восемь градусов. По словам синоптика, это соответствует первой декаде сентября. Таким образом, погода в выходные дни отстает от своего климатического развития более чем на месяц.

Вильфанд добавил, что это связано поступлением в центральные регионы России теплых воздушных масс из Малой Азии и Средиземного моря. Однако, по словам синоптика, бабьего лета ждать не стоит.

«Тепло, но облачно и дождливо. В субботу дождь заметный, в воскресенье интенсивность чуть поменьше, но все равно облачно и, что еще характерно, ветреная погода», — подытожил Вильфанд.