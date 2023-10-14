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В Скопине пропала 34-летняя женщина
В Скопине пропала Олеся Андреевна Костина 1989 года рождения. Об этом сообщается в группе ПСО «Мещера».

В Скопине пропала Олеся Андреевна Костина 1989 года рождения. Об этом сообщается в группе ПСО «Мещера».

С 13 октября местонахождение женщины неизвестно.

Приметы: рост 165-170 см, среднее телосложение, волосы темные, короткие.

Одежда: белая кофта, серые джинсы, белые кроссовки.

Информацию о пропавшей просят сообщать по телефонам: +7 (920) 980-21-71

+7 (4912) 51-21-71 или 112.