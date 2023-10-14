В Рязанской области у двух женщин украли деньги с потерянных карт

В Рязани и Рыбном полицейские раскрыли хищения денег с утерянных банковских карт. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани и Рыбном полицейские раскрыли хищения денег с утерянных банковских карт. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В отдел полиции по Рыбновскому району обратилась 19-летняя жительница села Ходынино. Девушка потеряла карту, и на ее телефон стали приходить уведомления о списании денег при покупке товаров в магазине. До блокировки карты со счета похитили более 6 тысяч рублей.

С таким же заявлением в отдел полиции по Московскому району обратилась 34-летняя менеджер. Злоумышленник успел потратить 5700 рублей — почти все деньги со счета.

Правоохранители установили адреса магазинов, где происходили покупки с помощью потерянных карт. Опросили посетителей и работников магазинов и установили личности подозреваемых. Ими оказались неработающие рязанка и 35-летний житель Рыбного. Злоумышленников задержали.

Девушка и мужчина не предприняли никаких попыток, чтобы вернуть чужое имущество, не обратились в отделение банка и отдел полиции, а просто присвоили чужие деньги.

Возбуждены уголовные дела о краже, проводится расследование.