В Рязани на Первомайском проспекте оставили коробку с двумя черепахами
В Рязани на остановке «Дом художника» кто-то оставил коробку с двумя живыми черепахами. Видео с места опубликовал Rzn Life вечером в пятницу, 13 октября.
В Рязани на остановке «Дом художника» кто-то оставил коробку с двумя живыми черепахами. Видео с места опубликовал Rzn Life вечером в пятницу, 13 октября.
«Выкинули двух черепах на улицу, на холод, изверги!» — сообщили очевидцы.
В комментариях отметили, что кто-то уже забрал животных, так как коробки уже нет на месте.