В Рязани 37-летняя женщина скончалась после пластической операции

Железнодорожным МСО устанавливаются обстоятельства смерти рязанки 1986 года рождения, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.

В Рязани после пластической операции умерла женщина. Железнодорожным МСО устанавливаются обстоятельства смерти рязанки 1986 года рождения, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.

Ранее об этом инциденте сообщил Telegram-канал «Усы Куракиной». Уточнялось, что женщина делала абдоминопластику, предварительной причиной смерти стал оторвавшийся тромб.