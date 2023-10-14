В РГУ стартовала серия дней открытых дверей институтов и факультетов

В РГУ имени С. А. Есенина стартовала серия дней открытых дверей институтов и факультетов. Первыми гостей приняли институт физико-математических и компьютерных наук и институт естественных наук, сообщается в группе университета в субботу, 14 октября.

В РГУ имени С. А. Есенина стартовала серия дней открытых дверей институтов и факультетов. Первыми гостей приняли институт физико-математических и компьютерных наук и институт естественных наук, сообщается в группе университета в субботу, 14 октября. Будущих абитуриентов и их родителей приветствовал и. о. ректора РГУ Игорь Мурог.

В РГУ реализуются 234 образовательные программы. Студенты, обучающиеся на внебюджетной основе, могут перейти на бюджет при успешной сдаче двух сессий. Проректор по инновационному развитию и инновационной деятельности Александр Асаев рассказал о деятельности научных школ и лабораторий в вузе.

И. о. начальника отдела организации приема и профориентационной работы Александра Шмелева представила информацию о ходе приемной кампании в 2024 году. Зачисление будет проходить на основе пожеланий абитуриентов, которым необходимо выбрать наиболее приоритетные направления. После окончания приема документов на бюджетную основу нельзя изменить свое решение.

После завершения официальной части участники дня открытых дверей посетили мастер-классы и экскурсии, на которых смогли понаблюдать за анализом данных в схемах и мемах, виртуальной и дополненной реальностью, робототехникой, химическими реакциями, деятельностью обсерватории и биостанции.

В субботу, 21 октября, гостей ждут институт психологии, педагогики и социальной работы, в 11:00, в учебном корпусе № 4 на улице Полонского, 18 и факультет русской филологии и национальной культуры, в 13:00, в учебном корпусе № 6 на улице Ленина, 20.