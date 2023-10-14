В Московской области машина с рязанскими номерами залетела на ограждение

Авария произошла вечером в субботу, 14 октября, на повороте на Егорьевское. Движение в сторону Москвы затруднено.

В Московской области на трассе М5 «Урал» в ДТП попала машина с рязанскими номерами. Легковушка залетела на разделительное ограждение, сообщили РЗН. инфо очевидцы. Второй автомобиль получил сильные повреждения.

Авария произошла вечером в субботу, 14 октября, на повороте на Егорьевское. Движение в сторону Москвы затруднено.