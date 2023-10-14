В Лесопарке пройдет семейный праздник в честь Дня отца

В воскресенье, 15 октября, в Лесопарке состоится семейный праздник в честь Дня отца. Об этом сообщается в группе Лесопарка.

В воскресенье, 15 октября, в Лесопарке состоится семейный праздник в честь Дня отца. Об этом сообщается в группе Лесопарка.

Мероприятие пройдет в ЦУС «Подмостом». Рязанцев ждут спортивные состязания с 11:30, в 12:30 запланирована концертная программа.

Напомним, в России День отца отмечают в третье воскресенье октября. В 2021 году соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.