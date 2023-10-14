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Ушел из жизни рязанский хирург Александр Клишин
На 95-м году жизни скончался заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук, хирург-ортопед и травматолог Александр Филиппович Клишин.

На 95-м году жизни скончался заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук, хирург-ортопед и травматолог Александр Филиппович Клишин. Об этом в субботу, 14 октября, сообщает Rzn Life.

Сообщается, что Клишин сыграл большую роль в становлении травматологической и ортопедической служб в регионе, преподавал в Рязанском мединституте. Оперировал в рязанской ОКБ, в районах области, работал ортопедом в рязанской городской детской поликлинике № 1. У Клишина остались две дочери, внуки и правнуки.

Информация о дате и месте прощания станет известна позже.