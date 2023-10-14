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Северную окружную в ночное время перекроют для монтажа перехода
В Рязани на Северной окружной установят надземный пешеходный переход. Для этого требуется полностью перекрыть движение. Работы будут проводить в период с 23:00 воскресенья до 03:00 понедельника, сообщается в группе «Дороги Рязанской области».

В Рязани на Северной окружной установят надземный пешеходный переход. Для этого требуется полностью перекрыть движение. Работы будут проводить в ночь на 16 октября, на период с 23:00 до 03:00, сообщается в группе «Дороги Рязанской области».

Проезд будет закрыт на участке от Борковского карьера до ближайшей разворотной петли. Водителей просят учитывать это и выбирать пути объезда.

Напомним, ранее стало известно, что на Северной окружной дороге изменится скоростной режим.