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Рязанцы смогут увидеть лунное затмение
Лунное затмение, которое будет видно в Рязани и во всей европейской части России, произойдет 28 октября. Оно будет наблюдаться перед полуночью, сообщается в группе «Меридиан 39. Астрономия в Рязани».

Лунное затмение, которое будет видно в Рязани и во всей европейской части России, произойдет 28 октября. Оно будет наблюдаться перед полуночью, сообщается в группе «Меридиан 39. Астрономия в Рязани».

Луна во время затмения будет располагаться в созвездии Овен и лишь заденет северный край тени Земли. Наибольшая фаза частного затмения Луны пройдет в 23:14.

Общая продолжительность затмения составит 4 часа 25 минут, с 21:01 до 01:26. Это период между началом и концом всех фаз затмения, включая полутеневые. Теневое затмение продлится 1 час 17 минут, с 22:35 до 23:53.

Видимый путь Луны во время затмения показан на схеме.