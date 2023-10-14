Под Новосибирском в ДТП с грузовиком на трассе погибли трое мужчин

В Новосибирской области три человека погибли в аварии с грузовиком. ДТП произошло на трассе К-19Р «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий», сообщили в Telegram-канале регионального управления ГИБДД.

Столкнулись две легковушки и грузовик. Мужчина 1979 года рождения на Toyota Hiace Regius выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком JAC и попутным автомобилем Hyundai Solaris.

Жертвами ДТП стали виновник аварии, водитель и пассажир Hyundai. Также травмы получил 57-летний водитель грузовика.

Выясняются обстоятельства аварии.