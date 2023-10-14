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Под Липецком школьник запутался в качелях и погиб
В Липецкой области восьмилетний мальчик погиб из-за того, что запутался в самодельных качелях. Как сообщает РЕН ТВ, несчастный случай произошел 12 октября в селе Стегаловка.

В Липецкой области восьмилетний мальчик погиб из-за того, что запутался в самодельных качелях. Как сообщает РЕН ТВ, несчастный случай произошел 12 октября в селе Стегаловка.

Отмечается, что ребенок из подмосковной Балашихи приехал в гости к своей бабушке. Мальчик увидел во дворе дома качели и забрался на них.

Школьник запутался в веревке, которая захлестнула шею. Прибывшие на место медики не смогли спасти мальчика, он скончался.