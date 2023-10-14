Под Челябинском на трассе погибла семья из трех человек

В аварии с двумя грузовиками в Челябинской области погибли семилетний ребенок и его родители. ДТП произошло на трассе М5 «Урал» в пятницу, 13 октября, примерно в 22:40.

В аварии с двумя грузовиками в Челябинской области погибли семилетний ребенок и его родители. ДТП произошло на трассе М5 «Урал» в пятницу, 13 октября, примерно в 22:40, сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

В результате аварии на месте погибли 37-летний водитель Kia Rio, 38-летняя пассажирка и семилетний мальчик.

По предварительной информации, трагедия произошла, когда водитель КамАЗа с полуприцепом на спуске не выбрал безопасную скорость. Тягач занесло на встречную полосу, где он столкнулся Kia Rio. После этого легковушку отбросило по инерции под попутно двигающуюся другую фуру Shacman.

Устанавливаются обстоятельства аварии, проводится проверка.