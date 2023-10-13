ВСУ пытались атаковать химический завод в Брянской области

ВСУ пытались атаковать химический завод в Брянской области. Об этом сообщает Baza.

Все произошло около 2:00 13 октября. По предварительным данным, беспилотник авиационного типа был подавлен силами РЭБ, упал на крышу одного из цехов и взорвался. В результате никто не пострадал.

За несколько часов до этого еще один беспилотник упал и сдетонировал на территории брянского строительного комплекса. В результате взрыва загорелось коммерческое помещения площадью 90 квадратных метров. Пострадавших также нет.