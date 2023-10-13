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ВСУ обстреляли школу в Донецке

Вооруженные силы Украины обстреляли школу № 114 в Петровском районе Донецка. Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на мэра города Алексея Кулемзина.

По данным представительства ДНР, в пятницу утром ВСУ выпустили по Петровскому району три 155-миллиметровых снаряда.

Также сообщается о нанесении украинскими военными ударов из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. В ночь на 13 октября они были обстреляны из артиллерии снарядами калибра 155 мм.

Отмечается, что пострадавших нет.