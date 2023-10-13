В Рязанской области произошло смертельное ДТП

В четверг, 12 октября, примерно в 16:40, на 60-м километре автодороги Рязань — Ряжск произошло смертельное ДТП. Об этом пишет пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что женщина-водитель, управляя автомобилем «Хендэ Солярис», по предварительной информации, столкнулась с «Шевроле Нива».

В результате происшествия водитель второй иномарки от полученных травм скончался на месте. Женшина получила травмы. Ей оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.