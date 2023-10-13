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В США призвали готовиться к войне с Россией и Китаем

Вашингтону следует укреплять обороноспособность и готовиться к потенциальной войне на два фронта — с Россией и Китаем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление комиссии при конгрессе США.

Авторы доклада отметили, что он был опубликован из-за «вызывающего беспокойство» поведения этих двух стран.

Уточняется, что Штаты находятся на пороге появления двух равных по ядерному потенциалу противников. Кроме того, и Россия, и Китай могут изменить международный статус-кво силой. США к этой ситуации не готовы.