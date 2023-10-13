В Рязанской области задержали мужчину, который торговал немаркированным алкоголем и сигаретами

В Рязанской области задержали мужчину, который торговал немаркированным алкоголем и сигаретами. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Шацком районе задержали 52-летнего жителя села Черная Слобода. Полицейские нашли и изъяли из его дома 2656 бутылок с водкой общей стоимостью более 620 тысяч рублей, 95 десятилитровых канистр и 4 пятилитровых емкости спиртосодержащей жидкости общей стоимостью более 63 тысячи рублей и 44 252 пачки табачной продукции, не маркированных специальными федеральными акцизными марками, общей стоимостью 5 миллионов 178 тысяч рублей.

По предварительной информации, 52-летний мужчина продавал жителям Шацкого района немаркированные сигареты и водку, произведенные в странах ближнего зарубежья.

На мужчину возбудили уголовное дело.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают каналы поступления безакцизного алкоголя и немаркированной табачной продукции.