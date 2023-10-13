В Рязани состоялось заседание Общественного совета при региональном министерстве здравоохранения

На этой неделе состоялось заседание Общественного совета при министерстве здравоохранения Рязанской области. Об оценке работы медицинских организаций по результатам обращений граждан региона докладывал заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец.

Так, в 2022 году в региональный минздрав поступило 4071 письменное обращение, что на 29% ниже, чем в 2021-м. По всем обращениям гражданам даны разъяснения. Динамика показателей связана с развитием нового уровня системности и качества по направлениям деятельности министерства.

Владимир Хоминец напомнил, что обратиться в ведомство можно через почту России, а также на сайте министерства и подведомственных медицинских организаций при наличии формы обратной связи.

Члены Общественного совета пришли к выводу, что только комплексный характер подхода к решению проблем позволит добиться существенного улучшения качества медицинской помощи.

Пример системности показал главный врач Областного клинического онкологического диспансера Алексей Григорьев, представив обзор проделанной работы по повышению качества онкологической помощи населению Рязанской области. Доклад вызвал наибольшее количество вопросов, комментариев и предложений членов Совета, поскольку динамика заболеваемости злокачественными новообразованиями на протяжении 2020 и 2021 годов снижалась, а в 2022-м увеличилась за счёт повышения качества диагностики: они приблизились к допандемийным значениям и составили 524,9 случаев на 100 тысяч населения.

Работа диспансера связана с перепрофилизацией отделений, увеличением штата медработников, развитием телемедицины, открытием на базе межрайонных медицинских Центров амбулаторной онкологической помощи. Врачи в прошлом году обнаружили 248 онкологических заболеваний, большая часть из них — на ранних стадиях, что дает возможность увеличить продолжительность жизни или достигнуть полного излечения пациента.

О защите прав медработников, являющихся главным звеном системы здравоохранения, шла речь в докладе председателя Общественного совета, председателя Рязанской областной организации Профсоюза работников здравоохранения России Натальи Шамбазовой.

Для членов Совета озвучены итоги правозащитной деятельности Профсоюза и результаты в сфере охраны труда. Социальное партнерство, молодежная работа, оздоровление членов Профсоюза — все показатели по приоритетным направлениям деятельности динамично растут. В планах организации — совершенствование работы в целях повышения уровня жизни медицинских работников.