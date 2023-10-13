В Подмосковье мужчина забил до смерти возлюбленную

В Подмосковье мужчина забил до смерти возлюбленную, которая сказала, что он мало зарабатывает. Об этом сообщает SHOT.

Отмечается, что после этого он лег спать рядом с ее телом.

По данным канала, погибшая жила в квартире вместе со своим парнем Евгением. Вечером перед смертью она вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения. Девушка решила заговорить с любимым о наболевшем. Сказала, что ее очень расстраивает тот факт, что любимый не может заработать много денег.

Мужчина от этого пришел в ярость и несколько раз ударил возлюбленную по лицу и голове. Девушка упала на пол и потеряла сознание.

Евгений подумал, что возлюбленная просто уснула, перетащил ее на кровать и лег рядом. А когда проснулся и протрезвел, увидел, что девушка не дышит. Он побежал в магазин и попросил вызвать экстренные службы. Сейчас мужчина задержан.