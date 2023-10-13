В Окском заповеднике журавли прошли диспансеризацию

В Окском заповеднике провели ежегодную диспансеризацию журавлей. Об этом сообщает ИД «Пресса». Сотрудникам помогали ветеринарные врачи из фонда «Госпиталь дикой природы».

Всех птиц осмотрели, взвесили, пальпировали и прослушали. Также им сделали инъекции от паразитов и ввели мультивитамины.

По словам старшего научного сотрудника Окского заповедника Татьяны Кашенцевой, во время осмотра у одной из самок серого журавля обнаружили на грудной мышце старую рану. Ее промыли и освободили от струпьев. Птицы, и журавли в частности, часто скрывают недомогание и никак показывают его своим поведением. Поэтому о болезни часто узнаем по неочевидным признакам — отсутствие обычной активности и агрессивность к человеку.