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В Новосибирске воспитатели избивали детей

Двум воспитателям частного новосибирского детского сада предъявили обвинение в жестоком обращении с детьми и их истязании. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по региону.

Установлено, в июле 2023 года воспитательницы неоднократно причиняли детям физические и нравственные страдания «путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий». Из-за действий сотрудниц садика пострадали больше 10 детей.

Женщины задержаны. Им предъявлено обвинение.