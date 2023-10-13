В Москве порноактриса обратилась в полицию из-за невыплаты гонорара

В Москве порноактриса вызвала полицейских прямо на место съемки, потому что ей не выплатили гонорар. Об этом сообщает Baza. Когда оперативники прибыли в квартиру на Ходынском бульваре, они обнаружили камеры, свет и диван. Вместе с Эльвирой там находились двое мужчин. Девушка рассказала полицейским, что выполнила свою часть работы, но денег ей так и не заплатили. Проверив камеры, оперативники поняли, что Эльвира не врет.

Всех участников съемочной группы забрали в отделение полиции, по делу назначена проверка.