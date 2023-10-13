В Москве медсестра соблазнила пациента и потребовала от него 10 млн за молчание

В Москве медсестра соблазнила пациента и потребовала от него 10 млн за молчание. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 42-летнего москвича госпитализировали в отделение урологии в клинику в Ростокино. Пока он находился в больнице, у него начался роман с медсестрой.

После выписки девушка начала шантажировать мужчину и говорила, что расскажет обо всем супруге. Сначала попросила за молчание 1 млн рублей. А когда пациент отказался, подкрепила угрозу их совместными фотографиями. После этого девушка потребовала от бывшего возлюбленного 10 млн рублей.

Мужчина заявил в полицию.