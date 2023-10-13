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В Москве 18-летний студент впал в кому на американских горках

В Москве 12 октября студент пережил клиническую смерть во время катания на американских горках. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел в парке аттракционов «Острове Мечты». 18-летний молодой человек решил покататься на аттракционе «Полет тоннеля». Во время движения он потерял сознание. Shot пишет, что студент проглотил язык.

На место вызвали скорую. Медики забрали его в больницу и увезли в реанимацию в состоянии клинической смерти и отеком мозга.

Представители «Острова Мечты» прокомментировали ситуацию.

«У посетителя аттракциона были зафиксированы проблемы с сердцем. Первую помощь гостю оказывал дежурный врач парка, затем посетителя, находившегося в сознании, забрала бригада скорой помощи.

Все действия происходили согласно должностным инструкциям персонала, требованиям безопасности и охраны, что подтверждают записи с камер видеонаблюдения. Нареканий к состоянию гостя, покидавшего парк, не было.

Ситуация не связана с деятельностью парка развлечений. Данный аттракцион полностью исправен, должным способом сертифицирован и поставлен на государственный учёт в соответствии с действующим законодательством», — рассказали представители парка развлечений.