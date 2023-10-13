В Министерстве обороны Украины сообщили, что сотни тысяч граждан уклоняются от мобилизации

Заместитель украинского министра обороны Наталия Калмыкова заявила, что сотни тысяч украинцев делают все возможное, чтобы избежать мобилизации в ВСУ. Об этом сообщают « Известия ».

"Очень много есть людей, которые создают для себя те условия, чтобы избежать мобилизации", — сказала она в эфире телеканала «Рада».

Калмыкова отметила, что в настоящий момент руководство страны занимается урегулированием этого вопроса, прорабатывая изменения в нормативно-правовых актах.