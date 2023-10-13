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В Минцифры рассказали, что делать в случае отказа в IT-отсрочке от срочной службы

В министерстве цифрового развития России сообщили со ссылкой на СМИ о «единичных» случаях, когда военкоматы отказывают IT-специалистам в отсрочке от срочной службы. В связи с этим в Минцифры рассказали, по каким причинам это случается и что в этом случае делать.

Специалисты говорят, что отказ может быть связан со следующими причинами:

  • компания не внесла специалиста в списки или ошиблась в данных;
  • данные подали только в весенний призыв, а в осенний — забыли;
  • специалист поменял место работы, и новый работодатель не успел подать списки;
  • специалист поменял военкомат, когда списки уже были поданы.

В этом случае можно позвонить на горячую линию, где вопросы «решаются в ручном режиме максимально оперативно». Также необходимо направить на почту help@digital.gov.ru следующие данные:

  • ФИО;
  • название компании;
  • номер заявления на Госуслугах;
  • суть проблемы;
  • мобильный телефон для связи;
  • фото повестки (без нее рассматривать обращение не будут).

В Минцифре напомнили компаниям и сотрудникам, что важно придерживаться установленных правил: вовремя подавать списки на Госуслугах, а также соответствовать всем критериям для отсрочки. В рамках осеннего призыва заявки принимались до 8 августа.