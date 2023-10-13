В Минцифры рассказали, что делать в случае отказа в IT-отсрочке от срочной службы

В министерстве цифрового развития России сообщили со ссылкой на СМИ о «единичных» случаях, когда военкоматы отказывают IT-специалистам в отсрочке от срочной службы. В связи с этим в Минцифры рассказали, по каким причинам это случается и что в этом случае делать.
Специалисты говорят, что отказ может быть связан со следующими причинами:
- компания не внесла специалиста в списки или ошиблась в данных;
- данные подали только в весенний призыв, а в осенний — забыли;
- специалист поменял место работы, и новый работодатель не успел подать списки;
- специалист поменял военкомат, когда списки уже были поданы.
В этом случае можно позвонить на горячую линию, где вопросы «решаются в ручном режиме максимально оперативно». Также необходимо направить на почту
- ФИО;
- название компании;
- номер заявления на Госуслугах;
- суть проблемы;
- мобильный телефон для связи;
- фото повестки (без нее рассматривать обращение не будут).
В Минцифре напомнили компаниям и сотрудникам, что важно придерживаться установленных правил: вовремя подавать списки на Госуслугах, а также соответствовать всем критериям для отсрочки. В рамках осеннего призыва заявки принимались до 8 августа.