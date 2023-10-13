В Ленинградской области объявили сигнал «Режим» из-за неопознанного объекта в небе

В Ленинградской области объявили сигнал «Режим» из-за неопознанного объекта в небе. Об этом пишет Mash.

По информации канала, силы ПВО обнаружили цель в окрестностях Великого Новгорода. В районе 9 утра она двигалась на высоте примерно 7,3-8,3 тысячи метров со скоростью 210 км/ч.

После этого объявили сигнал «Режим» — гражданская авиация начала менять курс, средства ПВО и воинские части пришли в боевую готовность, объект взяли на прицел. Но вмешательства не потребовалось — через полчаса он пропал.