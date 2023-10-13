В Госдуме предложили вернуть индексацию пенсии работающим врачам и учителям

Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесла на рассмотрение законопроект об индексации размера пенсии для работающих врачей и учителей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Отмечается, что предлагается педагогическим и медицинским работникам, находящимися на пенсии и продолжающим работать, с 1 января 2024 года индексировать размер выплаты к страховой пенсии и производить корректировку.

С 2016 года ежегодная прибавка была отменена.

«Предлагаемая в порядке эксперимента мера в отношении отдельных категорий работающих пенсионеров будет способствовать восстановлению социальной справедливости и поддержанию доверия граждан к пенсионной системе «, — отметили авторы.