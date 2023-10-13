В Госдуме предложили снизить транспортный налог для водителей, которые не нарушают правила

В Госдуме предложили снизить транспортный налог для водителей, которые не нарушают правила. Об этом сообщил Леонид Слуцкий.

По его словам, депутаты направили в правительство законопроект, который позволит снизить на 50% транспортный налог тем водителям, которые весь календарный год ездили без нарушений.

Депутат считает, что снижение вполовину транспортного налога замотивирует профессиональных шоферов избегать опасных ситуаций, а для автолюбителей станет приятным бонусом.