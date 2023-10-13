В Чучковском районе сгорел двухэтажный жилой дом 1905 года постройки

В четверг, 12 октября, в 3:00 спасателям сообщили о пожаре в селе Пертово Чучковского района. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что на улице Совхозной загорелся двухэтажный многоквартирный дом 1905 года постройки.

На место происшествия выехали два пожарных расчета. К тому моменту уже горела крыша площадью 600 квадратных метров.

В тушении участвовали две единицы спецтехники и шесть человек личного состава.

По данным Пертовской сельской администрации, в доме постоянно жили четыре квартиросъемщика. На момент пожара там находились три человека, один из которых инвалид. Жильцы самостоятельно эвакуировались.

По словам главы поселения Юрия Лешкина, в 2017 году этот дом признали аварийным, однако под программу переселения он не попал.

Причина пожара устанавливается.