В Башкирии школьнице отбили селезенку и поджелудочную железу

В Башкирии прокуратура начала проверку после того, как избитая сверстниками школьница попала в больницу. Об этом сообщает РЕН ТВ .

Девочку избили два брата во время урока. Учителя в это время в классе не было. Когда он пришел в кабинет, ученица стала жаловаться на самочувствие, но ее проигнорировали.

Школьница пришла домой, откуда ее увезли в больницу. Медики зафиксировали у нее множественные ушибы, повреждения селезенки и поджелудочной железы.

Сейчас девочка находится в состоянии средней степени тяжести. Правоохранительные органы проводят проверку.