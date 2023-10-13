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С 1 января в России введут ГОСТ на «натуральные традиционные спиртные напитки»

С 1 января 2024 года вводится ГОСТ на «спиртные русские традиционные напитки на натуральном сырье». Об этом сообщает «RT на русском» со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.

Отмечается, что распространяться это будет на самогон, сухарничек, хреновуху, березовку, спотыкач, медок, кулер, сбитень, клюковку и другие.

Как подчеркнули в ведомстве, ГОСТ был пересмотрен с целью расширения ассортимента русских традиционных напитков на натуральном сырье, а также в связи с необходимостью разработки требований к ним.

В новой редакции стандарта предусмотрено использование в качестве основного вида сырья как спирта этилового ректификованного, так и зерновых дистиллятов или их смеси.

Отмечается, что вариации исторически сложившихся рецептур напитков в последнее время становятся очень популярными.

Кроме того, в документе уточнены термины и технические требования.