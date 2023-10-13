Рязанский приборный завод представил линейку сварочного оборудования на выставке Weldex в Москве

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) принял участие в Международной выставке сварочных материалов, оборудования и технологий Weldex в Москве.

«В экспозицию нашего завода мы включили всю линейку серийно выпускаемого инверторного сварочного оборудования торговой марки „Форсаж“, — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов. — У предприятия богатый опыт производства инверторов. Более четверти века мы занимаемся этим направлением, и на сегодняшний день заводской модельный ряд составляют 15 типов сварочных аппаратов и три механизма подачи проволоки. Оборудование „Форсаж“ успешно применяют по всей стране в разных отраслях, в том числе на строительных объектах, в топливно-энергетическом комплексе, в мосто- и судостроении».

Среди экспонатов на стенде были представлены источники для ручной дуговой сварки, универсальные сварочные аппараты для полуавтоматической сварки, мощное профессиональное оборудование для аргонодуговой сварки. Кроме того, вниманию посетителей представлены механизмы подачи проволоки и аппарат для воздушно-плазменной резки. Аппараты «Форсаж» по характеристикам, возможностям, качеству и надежности не уступают известным зарубежным маркам и широко применяются на крупных предприятиях машиностроения, металлургии и электроэнергетики.

Weldex — ведущая ежегодная международная выставка сварочных материалов, оборудования и технологий, которая уже более 20 лет является ключевой площадкой встреч лидеров сварочного рынка. Организована при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, Российского союза промышленников и предпринимателей и Московского межотраслевого альянса главных сварщиков.