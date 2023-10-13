Рязанская «Фабрика офисных процессов» успешно прошла сертификацию

Тренеры Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса успешно прошли сертификацию новой образовательной площадки «Фабрика офисных процессов». Она создана на базе АРБ в рамках реализации национального проекта «Производительность труда».

«Повысить эффективность своего труда теперь могут не только производственные сотрудники рязанских предприятий, но и офисные работники и госслужащие», — отметила тренер «Фабрики офисных процессов» Евгения Горелова.

Отмечается, что на площадке участники примеряют на себя роли генерального директора, специалистов различных отделов, необходимых для процесса закупки. В рамках учебного процесса они знакомятся с инструментами бережливого производства в офисе, учатся видеть и формулировать проблемы и приобретают навыки по оптимизации своей деятельности. Все это будет способствовать развитию бизнеса, повысит эффективность сотрудников компании и их удовлетворенность своей работой.

В первом тренинге офисной «Фабрики» участвовали представители компании «Бизнес-Идея». Они оптимизировали процесс закупок предприятия. Результат превзошел ожидания участников: учебный формат не только погрузил всех в процесс совершенствования, но и сплотил команду.

Напомним, официальное открытие «Фабрики офисных процессов» запланировано на конец октября 2023 года. Узнать подробности можно по телефону +7 (4912) 600-513.