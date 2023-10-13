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Рязанцев снова пригласили на общегородской субботник

Рязанцев снова пригласили на общегородской субботник. Сообщение появилось на сайте мэрии.

Субботник пройдет в субботу, 14 октября с 9.00 до 11.00 во всех районах Рязани.

Уборка будет организована на следующих участках:

  • читающий сквер на улице Сельских Строителей (сбор за ООТ «Недостоево»);
  • улица 3-й Борковской карьер (сбор за ООТ «Лента»);
  • зеленая зона на улице Полетаева (сбор за ООТ «памятник Ф. Полетаеву»);
  • сквер Жириновского (сбор у ООТ магазин «Дикси»);
  • улица Костычева (сбор у дома № 19);
  • Соколовский сквер (сбор в сквере на перекрестке улиц Добролюбова и Чехова);
  • зеленая зона на улице Качевская (сбор у дома № 34);
  • улица Шереметьевский проезд (сбор между домами № 9 и № 12).

К работам по очистке городских территорий могут присоединиться все желающие. С собой необходимо иметь перчатки. Инвентарь для работы будет предоставлен на местах сбора сотрудниками Дирекции благоустройства города.