Рязанцев снова пригласили на общегородской субботник
Рязанцев снова пригласили на общегородской субботник. Сообщение появилось на сайте мэрии.
Субботник пройдет в субботу, 14 октября с 9.00 до 11.00 во всех районах Рязани.
Уборка будет организована на следующих участках:
- читающий сквер на улице Сельских Строителей (сбор за ООТ «Недостоево»);
- улица 3-й Борковской карьер (сбор за ООТ «Лента»);
- зеленая зона на улице Полетаева (сбор за ООТ «памятник Ф. Полетаеву»);
- сквер Жириновского (сбор у ООТ магазин «Дикси»);
- улица Костычева (сбор у дома № 19);
- Соколовский сквер (сбор в сквере на перекрестке улиц Добролюбова и Чехова);
- зеленая зона на улице Качевская (сбор у дома № 34);
- улица Шереметьевский проезд (сбор между домами № 9 и № 12).
К работам по очистке городских территорий могут присоединиться все желающие. С собой необходимо иметь перчатки. Инвентарь для работы будет предоставлен на местах сбора сотрудниками Дирекции благоустройства города.