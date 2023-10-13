Рязанцев снова пригласили на общегородской субботник

Рязанцев снова пригласили на общегородской субботник. Сообщение появилось на сайте мэрии.

Субботник пройдет в субботу, 14 октября с 9.00 до 11.00 во всех районах Рязани.

Уборка будет организована на следующих участках:

читающий сквер на улице Сельских Строителей (сбор за ООТ «Недостоево»);

улица 3-й Борковской карьер (сбор за ООТ «Лента»);

зеленая зона на улице Полетаева (сбор за ООТ «памятник Ф. Полетаеву»);

сквер Жириновского (сбор у ООТ магазин «Дикси»);

улица Костычева (сбор у дома № 19);

Соколовский сквер (сбор в сквере на перекрестке улиц Добролюбова и Чехова);

зеленая зона на улице Качевская (сбор у дома № 34);

улица Шереметьевский проезд (сбор между домами № 9 и № 12).

К работам по очистке городских территорий могут присоединиться все желающие. С собой необходимо иметь перчатки. Инвентарь для работы будет предоставлен на местах сбора сотрудниками Дирекции благоустройства города.