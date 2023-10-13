Рязанцев предупредили о перерывах в трансляции телерадиоканалов
Рязанцев предупредили о перерывах в трансляции телерадиоканалов. Об этом сообщили в Российской телевизионной радиовещательной сети.
С 16 октября по 17 ноября на радиотелевизионной передающей станции в Рязани пройдет ремонт. Он требует полного отключения передающего оборудования:
- 1-го и 2-го мультиплексов цифрового эфирного телевещания (продолжительность отключения — до 5 рабочих дней);
- аналоговых телевизионных и радиовещательных передатчиков — до 15 рабочих дней (в зависимости от погодных условий), в интервале времени с 8.00 до 17.00. Исключение — выходные дни.
Отмечается, что сеть кабельных операторов будет работать по штатной схеме.