Рязанцев предупредили о перерывах в трансляции телерадиоканалов

Рязанцев предупредили о перерывах в трансляции телерадиоканалов. Об этом сообщили в Российской телевизионной радиовещательной сети.

С 16 октября по 17 ноября на радиотелевизионной передающей станции в Рязани пройдет ремонт. Он требует полного отключения передающего оборудования:

1-го и 2-го мультиплексов цифрового эфирного телевещания (продолжительность отключения — до 5 рабочих дней);

аналоговых телевизионных и радиовещательных передатчиков — до 15 рабочих дней (в зависимости от погодных условий), в интервале времени с 8.00 до 17.00. Исключение — выходные дни.

Отмечается, что сеть кабельных операторов будет работать по штатной схеме.