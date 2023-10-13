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Рязанцев предупредили о перерывах в трансляции телерадиоканалов

Рязанцев предупредили о перерывах в трансляции телерадиоканалов. Об этом сообщили в Российской телевизионной радиовещательной сети.

С 16 октября по 17 ноября на радиотелевизионной передающей станции в Рязани пройдет ремонт. Он требует полного отключения передающего оборудования:

  • 1-го и 2-го мультиплексов цифрового эфирного телевещания (продолжительность отключения — до 5 рабочих дней);
  • аналоговых телевизионных и радиовещательных передатчиков — до 15 рабочих дней (в зависимости от погодных условий), в интервале времени с 8.00 до 17.00. Исключение — выходные дни.

Отмечается, что сеть кабельных операторов будет работать по штатной схеме.