Путин прокомментировал судьбу уехавших россиян в случае их возвращения

Президент России Владимир Путин высказался по поводу возможного возвращения граждан, которые уехали из страны ввиду спецоперации. Об этом сообщается в Telegram-канале «РЕН ТВ».

Путин заявил, что судьба каждого возвращающегося зависит от того, как он себя вел — нарушал только морально-этические нормы или еще и закон.

Глава государства считает, что где бы ни находились граждане России, они должны отвечать за нарушение законов РФ. А те, кто аморально вели себя по отношению к Родине, «будет чувствовать это в случае возвращения».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия ждет своих граждан, которые не высказывались против России. Также в России предложили давать жилье вернувшимся IT-специалистам.