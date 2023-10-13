Польша запустила электронное заграждение на границе с Россией

Польша 13 октября сообщила о запуске 200-километрового электронного заграждения по всему периметру на границе с Калининградской областью России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Пограничную службу Польши.

Отмечается, что это заграждение — «самая современная система в Европе». Она включает несколько тысяч камер и другого оборудования.

О строительстве электронного забора стало известно в феврале 2023 года. К работам приступили в апреле.

Фото: rawpixel.com / Scott Webb