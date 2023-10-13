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Минобороны России: за неделю ПВО уничтожила 218 украинских беспилотников

Вооруженные силы России нанесли восемь групповых ударов ОТРК «Искандер-М» и беспилотниками с 7 по 13 октября во время спецоперации.

ВСУ потеряли более 4000 тысяч боевиков убитыми и ранеными.

Российские войска за неделю на донецком направлении отразили 17 атак у Орехово-Васильевки и Водяного, 46 — на купянском, а 22- на краснолиманском.

Выведены из строя 14 танков, штурмовик Су-25, один безэкипажный катер.

ВС России групповыми ударами поразили цеха предприятий, производящих вооружение, пункты размещения украинских военных и иностранных наемников.

На донецком направлении уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы и пять складов с боеприпасами ВСУ.

ПВО за неделю перехватила 19 снарядов РСЗО HIMARS, «Ольха» и «Ураган», семь бомб JDAM, 12 ракет HARM, две — «Нептун» и 218 беспилотников.

Уничтожены склады хранения катеров Willard производства США, техники на СРЗ «Дунайсудосервис», база с ГСМ на аэродроме Умань, хранилища авиатоплива на аэродромах в Житомире и под Полтавой.