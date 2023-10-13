Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 14-15 октября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
Во дворце детского творчества пройдет баскетбольный матч за за победу в чемпионате ЦФО. БК «Рязань» встретится с командой из Владимира БК «Владимирские львы».
В театре драмы пройдет театральный выпускной «Зеркало сцены-2023». Это завершение IX регионального театрального фестиваля, на котором состоится торжественное вручение наград.
На сцене арт-клуба «Площадка» рязанцев ждет RAMMSTEIN кавер-шоу и концерт хип-хоп исполнителя, участника телешоу «Песни» и «Песни 2 сезон» на ТНТ Сергея Драгни.
В клубе Deep пройдет концерт группы «Биртман», а в ДК «Приокский» выступит ансамбль «Отрада» с программой «Песни на все времена».
14 и 15 октября в ТРЦ «М5 Молл» пройдет международная выставка кошек «Осенние смотрины», организованная фелинологическим клубом «РосКэт».
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