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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 14-15 октября
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Во дворце детского творчества пройдет баскетбольный матч за за победу в чемпионате ЦФО. БК «Рязань» встретится с командой из Владимира БК «Владимирские львы».

В театре драмы пройдет театральный выпускной «Зеркало сцены-2023». Это завершение IX регионального театрального фестиваля, на котором состоится торжественное вручение наград.

На сцене арт-клуба «Площадка» рязанцев ждет RAMMSTEIN кавер-шоу и концерт хип-хоп исполнителя, участника телешоу «Песни» и «Песни 2 сезон» на ТНТ Сергея Драгни.

В клубе Deep пройдет концерт группы «Биртман», а в ДК «Приокский» выступит ансамбль «Отрада» с программой «Песни на все времена».

14 и 15 октября в ТРЦ «М5 Молл» пройдет международная выставка кошек «Осенние смотрины», организованная фелинологическим клубом «РосКэт».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».